Vermisster 14-Jähriger: Leichenfund im Allgäu - Mehr Informationen gegen Mittag

1 Noch sind viele Fragen zu den beiden Fällen in Memmingen offen. (Archivbild) Foto: Stein/swd-medien/dpa

Ein vermisster Jugendlicher, eine Leiche und Polizeischüsse bei einer Fahndung - in Memmingen überschlagen sich die Ereignisse. Hängen die Fälle zusammen?











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Memmingen - Nach dem Fund einer Leiche und Polizeischüssen im Allgäu wollen die Ermittler weitere Informationen im Laufe des Tages herausgegeben. "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine weiteren Angaben machen", sagte ein Polizeisprecher. Diese sollten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft um die Mittagszeit erfolgen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, dazu äußerte sich die Polizei zunächst nicht.