Vermisstensuche in Waiblingen-Fellbach

1 Zur Suche der Vermissten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: ali - stock.adobe.com/Ali Cobanoglu

Am Freitagabend ist eine 80-jährige unter Demenz leidende Frau von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach der Vermissten.











Link kopiert



Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr ist in Waiblingen-Fellbach eine 80 -jährige an Demenz leidende Frau durch Angehörige als vermisst gemeldet worden.

Wie die Polizei mitteilt, suchten mehrere Streifen der Polizeireviere Fellbach und Waiblingen nach der Vermissten. Zur Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Vermisste wurde im Bereich der Bahngleise zwischen Fellbach und Waiblingen entkräftet aufgefunden und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Lesen Sie auch Die Frau wurde nach Angaben der Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Bahnverkehr zwischen Fellbach und Waiblingen war in der Zeit von 22 Uhr und 23.30 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften im Einsatz.