Vermisstensuche in Waiblingen: 20-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Ein 20-jähriger Mann aus Stuttgart wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem jungen Mann. Wer hat ihn gesehen?











Seit Mittwoch wird der 20-jährige Florian P. aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) vermisst. Nachdem eine polizeiliche Fahndung bislang erfolglos blieb, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach dem Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nach Angaben der Polizei wird der 20-Jährige seit 17 Uhr vermisst. Er wurde zuletzt gegen 18.05 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass er in die S-Bahn S2 in Richtung Vaihingen eingestiegen ist.