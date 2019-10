2 Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Vermissten. Foto: dpa/Carsten Rehder

Achim Haselmaier aus Stuttgart-Ost wird seit Anfang der Woche vermisst. Er war nicht bei seiner Arbeitsstelle in Weilimdorf aufgetaucht. Die Polizei sucht mit einem Foto und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Stuttgart-Ost/-Weilimdorf - Der 56 Jahre alte Achim Haselmaier aus Stuttgart-Ost wird seit Montag, 21. Oktober, vermisst. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem 56-Jährigen.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Montag nicht an seiner Arbeitsstelle in Stuttgart-Weilimdorf erschienen. Seine Arbeitgeberin meldete ihm am Mittwoch als vermisst. Wegen der derzeitigen Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Haselmaier in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste schminkt seine Augen häufig

Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat blonde, über die Ohren reichende Haare. Er schminkt häufig seine Augen mit einem schwarzen Kajalstift und soll im Bereich Stuttgart-Vaihingen ein Gartengrundstück gepachtet haben, das bislang nicht gefunden werden konnte.

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei in Verbindung zu setzen.

