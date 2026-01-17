Vermisstensuche in Sindelfingen: Seniorin noch immer nicht gefunden – Polizei veröffentlicht Fotos der Vermissten

In Sindelfingen wird weiterhin eine 78-Jährige vermisst, die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Polizei hat Fotos der Vermissten veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Bereits seit Donnerstagnachmittag wird eine 78 Jahre alte Frau aus Sindelfingen vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Polizei die Vermisste bislang nicht finden. Nun hat die zuständige Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eine Öffentlichkeitsfahndung sowie Fotos der 78-Jährigen veröffentlicht. Die Fotos finden Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie.

Den Angaben nach wurde die 78-Jährige zuletzt am vergangenen Donnerstag gegen 16 Uhr im Seniorenwohnheim „Haus am Brunnen“, das an der Brunnenstraße im Sindelfinger Stadtteil Maichingen liegt, gesehen.

Laut Personenbeschreibung ist die Vermisste 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat außerdem kurze, graumelierte Haare und trägt einen Linksscheitel. Bekleidet war die Frau zuletzt mit einem schwarz-blauen Pullover, einer dunklen Hose sowie blauen Filzschuhen.

Vermisste könnte sich in hilfloser Lage befinden

Der Mitteilung der Polizei zufolge ist die Frau zu Fuß unterwegs und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Nach der Vermisstenmeldung am Donnerstag hatten Polizei und Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sofort Suchmaßnahmen eingeleitet.

Die Polizei flog mit einem Hubschrauber über Maichingen – allerdings ohne Erfolg. Am späten Donnerstagabend zog der DRK-Ortsverband Maichingen Rettungshunde hinzu. Neben der Rettungshundestaffel aus Sindelfingen waren unter anderem auch Suchhundestaffeln aus Stuttgart, Calw und Kusterdingen im Einsatz sowie mehrere Drohnen. Trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen wurde die Frau bislang nicht gefunden.

Eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg hatte sich im Gespräch mit unserer Redaktion bereits am Freitagnachmittag besorgt darüber gezeigt, dass die vermisste Frau bei kühler Witterung bislang nicht aufgefunden wurde: „Die Chancen werden geringer nach einer so langen Zeit. Es wird aber weiterhin intensiv gesucht.“

Vermisstensuche in Sindelfingen: Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich zu melden. Dies ist telefonisch möglich unter der Nummer 0800/1100-225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de.