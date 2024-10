Vermisstensuche in Niedersachsen: Hannoveraner Polizei sucht zehnjährigen Berliner

Vermisstensuche in Niedersachsen

1 Die Polizei in Hannover fahndet nach einem vermissten Jungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei in Hannover nach einem Kind. Der zehnjährige Junge verschwand am Freitagabend.











Link kopiert



Die Polizei Hannover sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Zehnjährigen. Der autistische Junge ist mit seinem Vater aus Berlin in der Landeshauptstadt zu Besuch und verschwand am Freitagabend. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte meldete der Vater den Zehnjährigen gegen 18.35 Uhr vermisst, nachdem der Junge eine halbe Stunde zuvor in der Oststadt weggerannt war.