Vermisstensuche in Gaildorf

3 Die Polizei bittet Zeugen im Falle eines vermissten Mädchens um Mithilfe. (Symbolbild) Foto: imago images/Andreas Gora

Seit dem 1. September wird in Gaildorf ein siebenjähriges Mädchen vermisst. Sie könnte sich in Begleitung ihrer Mutter befinden, das Aufenthaltsbestimmungsrecht liegt allerdings beim Jugendamt. Die Polizei bittet jetzt Zeugen um Mithilfe.

Gaildorf - In Gaildorf-Ottendorf (Kreis Schwäbisch-Hall) wird seit dem 1. September 2020 die siebenjährige Tara R. vermisst. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Das Mädchen ist vermutlich in Begleitung ihrer 47-jährigen Mutter Inka R.. Beide verließen im September ihren gewohnten Lebensraum, womöglich weil sich die 47-Jährige einer richterlichen Anordnung entziehen wollte. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Mädchen liegt, wie die Polizei mitteilte, nicht bei der Mutter, sondern beim Jugendamt. Laut den Beamten sei es durchaus möglich, dass sich beide im Ausland befinden, oder sich zumindest für eine Zeit dort aufhielten.

Das vermisste Mädchen ist schlank und zwischen 1,15 und 1,25 Meter groß. Sie trägt lange, dunkelblonde Haare und hat blaue Augen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas über den Aufenthalt des Mädchens wissen, sich unter der Telefonnummer 0791/4000, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.