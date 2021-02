1 Die Jugendliche ist wieder da. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Seit Samstag wurde eine 17-Jährige aus Frickenhausen vermisst. Am Montagabend gab die Polizei Entwarnung. Die Jugendliche ist wieder aufgetaucht.

Frickenhausen - Die Polizei suchte seit vergangenem Samstag nach einer verschwundenen 17-Jährigen aus Frickenhausen (Landkreis Esslingen). Nun ist die Jugendliche wieder aufgetaucht.

Seit Samstag gab es kein Lebenszeichen mehr von der Jugendlichen. Sie habe am diesem Tag gegen 12 Uhr die Wohnung eines Freundes in Winnenden mit unbekanntem Ziel verlassen. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit einer Vielzahl an Einsatzkräften aus mehreren Polizeipräsidien verliefen den Angaben zufolge zunächst ergebnislos. Am Montagabend folgte dann die Entwarnung: Die 17-Jährige ist wieder aufgetaucht.