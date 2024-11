Der 65 Jahre alte Heinz S. aus Eislingen gilt seit Dienstag als vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt, wurde der Gesuchte zuletzt in seiner Wohnung am Dienstag um 13.45 Uhr gesehen. Danach muss er die Wohnung irgendwann zwischen diesem Zeitpunkt und 16.30 Uhr verlassen haben. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Möglicherweise war der Vermisste im Stauferwald spazieren

Die Ermittler fanden heraus, dass der Vermisste früher öfter im Stauferwald und im Eislinger Wald in Richtung Krummwälden spazieren ging. Trotz einer umfangreichen Suchaktion konnte S. noch nicht gefunden werden.

So sieht der Vermisste aus: Heinz. S. ist rund 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur mit circa 90 Kilogramm Gewicht. Er trägt vermutlich eine Lederjacke in braunrot, eine schwarze Hose und Turnschuhe. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07311880 entgegen.