Vermisstensuche in Donau bei Ulm: Suche nach Vermisstem in der Donau geht weiter

Ulm (dpa) - Die Suchaktion nach dem Vermissten in der Donau läuft weiter. Weder Geschlecht noch Alter hat die Polizei bislang bekannt gegeben. Der Mann soll mit einer kleinen Gruppe in der Donau in Ulm schwimmen gegangen sein, sagte ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Zeugen sollen dann am späten Freitagnachmittag beobachtet haben, wie er unterging.