1 Die Polizei suchte bei der Suche eine Drohne, einen speziellen Suchhund und einen Polizeihubschrauber ein. (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Es war ein besonderer Hinweis, dem die Polizei sofort nachging. Auf der Suche nach dem vermissten sechsjährigen Arian haben Feuerwehr und Polizei den Fluss Oste abgesucht.











Das Schicksal des sechsjährigen Arian aus Bremervörde im Norden Niedersachsens ist weiter unklar. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, suchten Feuerwehr und Polizei am Dienstag den Fluss Oste von Bremervörde bis zur Ostemündung in die Elbe ab. Hintergrund war, dass eine Frau aus Süddeutschland im Livestream einer Webcam, die die Oste in Höhe der Schwebefähre Osten-Hemmoor zeigt, einen Gegenstand im Wasser gesehen hatte. „Die Frau hat gut reagiert“, sagte der Polizeisprecher. „Sie hat sich direkt an die Polizei gewandt.“