Die Polizei hatte bereits im April nach dem verschwundenen Jugen gesucht. (Archivbild)

Noch immer fehlt jede Spur von dem vor rund drei Wochen verschwundenen autistischen Jungen aus Bremervörde. Jetzt wollen die Ermittler noch einmal Anwohner befragen und den Fluss Oste absuchen.











Rund drei Wochen nachdem der sechsjährige Arian im Norden Niedersachsens verschwunden ist, wollen die Ermittler die Suche nach dem autistischen Kind wieder intensivieren. „Mittlerweile verstehen wir es nicht, dass der Junge nicht irgendwo gefunden wird“, sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Am sonnigen langen Wochenende seien viele Menschen am Fluss Oste unterwegs gewesen.