Die Polizei ist nach wie vor auf der Suche nach einer Frau, die seit Dienstagvormittag im Raum Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) vermisst wird. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 54-Jährigen geben können, sich unbedingt bei der Kriminalpolizei zu melden, Telefon 0 73 61 / 58 00).

Die Frau ist wohl zu Fuß unterwegs

Die vermisste Frau ist vermutlich zu Fuß unterwegs und befindet sich, so die Polizei, aufgrund ihres geistigen Zustandes möglicherweise in einer hilflosen Lage. Sie ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von korpulenter Statur. Die Vermisste hat lange, braune, zum Zopf gebundene Haare, trägt vermutlich dunkelblaue Jeans, pinkfarbene Turnschuhe, eine schwarze Steppjacke mit einem Logo an der linken Schulter sowie eine schwarze Bauchtasche.

Lesen Sie auch

Die Angehörigen der Frau aus Murrhardt-Fornsbach suchen die 54-Jährige bereits seit etwa 12 Uhr am Dienstag. Die Polizei nahm dann am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr ebenfalls die Suche auf. Dabei waren auch Rettungshunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Ein Foto der Vermissten ist auf der Internetseite der Polizei zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/murrhardt-vermisstenfahndung/