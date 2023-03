2 Im Rems-Murr-Kreis wird derzeit nach einem vermissten mann gesucht (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Wer hat Wolfgang Emmrich gesehen? Der 54-Jährige verlässt am Montag eine Betreuungseinrichtung im Rems-Murr-Kreis und kommt nicht zurück. Jetzt veröffentlicht die Polizei ein Foto und sucht mit einem Großaufgebot. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.









Seit Montag wird ein Mann vermisst, der eine Betreuungseinrichtung in der Erlacher Höhe in Großerlach (Rems-Murr-Kreis) verlassen hatte und nicht zurückgekehrt ist. Laut Polizei wurde er am Montag zuletzt bei Liemersbach gesehen.

Weil der Gesuchte regelmäßig Medikamente zu sich nimmt, die er nicht bei sich führt, könnte er sich zwischenzeitlich in einer hilflosen Lage befinden. Der Gesuchte ist 1,63 Meter groß, schlank, spricht schwäbischen Dialekt und trägt einen Bart. Er trug am Tag seines Verschwindens eine gelbe Regenjacke.

Derzeit wird im Waldgebiet zwischen Großerlach und Liemersbach aktiv nach dem Mann gesucht. Hierzu ist ein Personenspürhund der Polizei, eine Rettungshundestaffel der Malteser, eine Drohne des THW und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Polizei hat ein Foto des Mannes veröffentlicht und sucht nun unter der Telefonnummer 07361/5800 nach Zeugen.