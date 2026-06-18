Vermisstensuche erfolgreich: Kind weg - Vermisst in Tübingen, gefunden in Stuttgart

Ein Junge verschwindet aus Tübingen, die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihm. Tatsächlich ist der Junge da schon in sicheren Händen. Erst am nächsten Morgen wird das Rätsel gelöst.
Während ein Hubschrauber und zahlreiche Einsatzkräfte in Tübingen nach einem vermissten Sechsjährigen suchten, verbrachte der Junge die Nacht in einem Kinderheim in Stuttgart. Das Kind sei noch am Tag seines Verschwindens in einem Einkaufszentrum in der Landeshauptstadt aufgefallen und anschließend in die Obhut eines Kinderheims gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Tübinger Ermittler wussten davon jedoch zunächst nichts und setzten ihre Suche fort.