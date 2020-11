2 Die Polizei sucht die 53 Jahre alte Anna Jasmiena Heinz aus Stuttgart-Mitte. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Polizei sucht nach der 53-jährigen Anna Jasmiena Heinz. Die Frau könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Beamten bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung und veröffentlichen dazu ein Bild der Vermissten.

Stuttgart-Mitte - Die Polizei sucht nach der 53 Jahre alten Anna Jasmiena Heinz. Sie war das letzte Mal am 8. November gegen Mitternacht in ihrer Wohnung an der Werastraße in Stuttgart-Mitte. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau Heinz in einer hilflosen Lage befindet.

Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche und veröffentlichen deshalb ein Foto der Vermissten, das sich in unserer Bildergalerie befindet.

Die Vermisste ist etwa 1,69 Meter groß, soll eine korpulente Figur und lange mittelbraune Haare haben. Zeugen, welche die Frau gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 zu melden.

