Noch ist Hoffnung da, die Vermisste könnte wieder auftauchen.

Seit drei Jahren wird Yolanda Klug aus Leipzig vermisst. Nun gibt es neue Spuren. Sie führen in den Kreis Esslingen. Ein Zeuge, der glaubt, Yolanda Klug gesehen zu haben, erinnerte sich der Leipziger Polizei zufolge an ein Auto, neben dem sie auf einem Parkplatz in der Nähe eines großen Möbelhauses stand. Die Anfangsbuchstaben des Kennzeichens: ES. Zudem gibt es offenbar einen familiären Bezug in den Kreis Esslingen, bestätigte die Polizeidirektion Leipzig.