6 Das Auto des verdächtigen Schwagers. Foto: Polizei Berlin

Seit mehr als zwei Wochen fehlt von Rebecca jede Spur. Nun bittet die Berliner Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Eine Überwachungskamera soll das Auto des verdächtigen Schwagers auf der Autobahn gefilmt haben.

Berlin - Im Fall der seit mehr als zwei Wochen vermissten Rebecca aus Berlin haben die Ermittler neue Erkenntnisse zum Auto ihres verdächtigen Schwagers. Eine Überwachungsanlage habe den Wagen des 27-Jährigen am Tag von Rebeccas Verschwinden sowie erneut am Tag danach auf der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder erfasst, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Dabei handle es sich um einen himbeerroten Renault Twingo mit Berliner Kennzeichen. Die Ermittler baten die Bevölkerung um Hinweise zum Standort des Autos und zum Aufenthaltsort des Schwagers an den fraglichen Tagen.

Haare in Auto entdeckt

Nach bisherigem Ermittlungsstand habe allein er Zugriff auf das Auto gehabt, das er sich laut Medienberichten mit Rebeccas Schwester teilen soll. Zudem will die Mordkommission herausfinden, welche Bezugspunkte der Mann zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder haben könnte.

Schwager sitzt in U-Haft

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung wurden im Kofferraum des Autos Haare des Mädchens entdeckt - ebenso wie Fasern einer Fleecedecke, die zum selben Zeitpunkt wie Rebecca aus dem Wohnzimmer ihrer Schwester und ihres Schwagers verschwand. Auch zu der Decke erhofften die Ermittler sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Rebeccas Schwager war Ende Februar erstmals festgenommen worden, weil es Widersprüche zwischen seinen Aussagen und den Ermittlungsergebnissen gab. Am vergangenen Donnerstag hieß es zunächst, die Ermittlungen hätten den Verdacht einer Straftat gegen den Mann erhärtet, einen Tag später wurde er allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Montag wurde er dann erneut festgenommen, inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

Rebecca hatte sich am 18. Februar morgens bei Familienangehörigen im Berliner Stadtteil Britz aufgehalten. Medienberichten zufolge hätte sie bei ihrer Schwester und ihrem Schwager übernachten sollen. Sie kam danach nicht zur Schule. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Hinweise nimmt die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt in Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-911333, per E-Mail (lka113-hinweis@polizei.berlin.de) entgegen. Tipps können aber auch an jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.