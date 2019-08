Vermisstenfall in Ulm

1 Am Freitag suchte die Ulmer Polizei nach einem 15-jährigen Mädchen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Ulmer Polizei suchte am Freitag nach einer 15-Jährigen. Angehörige und Polizei befürchteten, dass dem Mädchen etwas zugestoßen sein könnte oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet – dem war offenbar nicht so.

Ulm - Die Polizei Ulm hat am Freitag nach einem 15-jährigen Mädchen gesucht. Es war laut Polizeimeldung in einer Ulmer Klinik untergebracht. Sie verließ die Klinik am Freitag kurz vor 9 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, kehrte das Mädchen zunächst nicht zurück – jetzt wurde es wiedergefunden.

