Mehr als 75 Jahre ist es her, dass die kleine Monika Gwinner nie mehr vom Spielen im Ludwigsburger Schlossgarten zurückkehrte. Nun hat sich ihr jüngerer Bruder bei uns gemeldet.
Fast genau 76 Jahre ist es her, dass die damals sieben Jahre alte Monika Gwinner im damals noch verwilderten Ludwigsburger Schlossgarten spurlos verschwand – was letzten Endes der Anlass dafür war, dass die vernachlässigte Anlage zum Blühenden Barock umgestaltet wurde. Monika war zuletzt im Bereich der sogenannten Sanddohle im östlichen Parkteil gesehen worden, die unter Einheimischen als „Dorado der Verbrecher“ galt, weil dort immer wieder zwielichtige Gestalten auftauchten.