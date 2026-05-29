Mehr als 75 Jahre ist es her, dass die kleine Monika Gwinner nie mehr vom Spielen im Ludwigsburger Schlossgarten zurückkehrte. Nun hat sich ihr jüngerer Bruder bei uns gemeldet.

Fast genau 76 Jahre ist es her, dass die damals sieben Jahre alte Monika Gwinner im damals noch verwilderten Ludwigsburger Schlossgarten spurlos verschwand – was letzten Endes der Anlass dafür war, dass die vernachlässigte Anlage zum Blühenden Barock umgestaltet wurde. Monika war zuletzt im Bereich der sogenannten Sanddohle im östlichen Parkteil gesehen worden, die unter Einheimischen als „Dorado der Verbrecher“ galt, weil dort immer wieder zwielichtige Gestalten auftauchten.

Doch der bis heute ungeklärte Kriminalfall bewegt die Menschen noch immer. Auf unseren Artikel vom März dieses Jahres hat unsere Redaktion viele Reaktionen erhalten. Eine davon stammt von Lutz Gwinner, dem jüngeren Bruder Monikas. Er hat uns nicht nur erzählt, was das Verschwinden seiner Schwester mit der Familie gemacht hat, sondern uns auch einen dicken Stapel mit von seiner Mutter gesammelten Unterlagen überlassen. Und die erzählen eine Geschichte voller Verzweiflung, immer wieder geweckter und bis zum Tod der Mutter nie aufgegebener Hoffnung, aber auch menschlicher Abgründe.

Weltweite Suche

Das Verschwinden der aufgeweckten Siebenjährigen mit dem hellblonden Pagenkopf und der halbmondförmigen Narbe an der rechten Stirnseite hat, wie die Unterlagen zeigen, jahrelang nicht nur ganz Deutschland bewegt. Auch über Interpol wurde in mehr als 50 Staaten nach Monika geforscht. Auswanderer wurden überprüft, Kinderheime durchsucht, 3000 Sittlichkeitsverbrecher unter die Lupe genommen. Ebenfalls schnell im Fokus der Ermittlungen: fahrende Händler oder auch „Zigeuner“.

„Die Polizei der Welt sucht nach Monika Gwinner“, lautete die Schlagzeile eines Artikels in der Stuttgarter Zeitung, der ebenfalls in den Unterlagen zu finden ist. Es sei die umfangreichste Großfahndung seit Kriegsende in Deutschland, hieß es weiter; allein in Süddeutschland seien 25.000 Polizeibeamte daran beteiligt gewesen. Fast ein Dutzend zur selben Zeit vermisster Kinder, die von zu Hause weggelaufen waren, wurden dabei gefunden. Von Monika jedoch gab es keine stichhaltige Spur.

Briefe der Polizei, Artikel aus Zeitungen und Illustrierten und Schreiben gänzlich Unbekannter: Sie alle zeigen das verzweifelte Bemühen, doch noch eine Spur von Monika zu finden. Foto: Simon Granville

Am 6. Juni 1950 hatte das Mädchen zunächst zusammen mit seinem Vater die Mutter im Krankenhaus besucht. Die hatte sich laut einem Bericht von ihr mit den Worten verabschiedet: „Nun komme ich bald nach Hause, mein Liebling.“ Sie ahnte nicht, dass das die letzten Worte waren, die sie an ihre Moni richtete.

Diese hatte, als es ihr langweilig wurde, darum gebeten, draußen spielen zu dürfen. Eine Zeitlang war sie noch vor dem Krankenhaus gesehen worden, später dann im benachbarten Schlossgarten, wo sie irgendwann nach 18 Uhr verschwand. Monikas Vater suchte danach wochenlang mit Freunden, Bekannten und Verwandten vom Fischerwäldchen bis zum Salonwald alles ab – sein handschriftliches Protokoll darüber ist in den Unterlagen zu finden.

Ein Hauptverdächtiger und vermeintliche Sichtungen

Zeugenaussagen führten die Polizei rasch zu einem rätselhaften „Mann mit Stock“, der im Schlossgarten immer wieder gesehen wurde, wie er kleine Kinder beobachtete. Dabei handelte es sich um einen kriegsversehrten „Sittlichkeitsverbrecher“, dem zahlreiche Fälle von Kindesmissbrauch zur Last gelegt wurden. Offenbar gestand er aber immer nur das, was man ihm zweifelsfrei nachweisen konnte. Und „ Indizien alleine reichen nicht aus“, schrieb ein merklich frustrierter Kriminalbeamter drei Jahre nach Monikas Verschwinden an ihren Vater.

Einige Male gab es vermeintliche Sichtungen der Siebenjährigen – im Schwarzwald, in Niedersachsen, im Hegau, in der Schweiz – doch entweder stellte sich heraus, dass es sich um ein ähnlich aussehendes Mädchen handelte, oder die Spur verlief im Sande. So hatte in Stetten am Hegaublick ein Eisverkäuferpaar, dessen Rechtschaffenheit sowohl von der örtlichen Polizei als auch vom Pfarrer bestätigt wurde, glaubhaft versichert, mit der Kleinen gesprochen zu haben, und sie habe gesagt, sie heiße Monika Gwinner und stamme aus Ludwigsburg. Doch dann sei sie gerufen worden und schnell verschwunden. Wenig später habe sich ein Lastwagen vom Parkplatz entfernt.

Fünf Jahre nach dem Verschwinden Monikas hegte ihre Mutter offenbar die Hoffnung, ihr Kind könne sich in den USA befinden. Doch der Leiter des „State Department of Public Welfare“ in Baltimore teilte ihr schriftlich mit, das dort gefundene Mädchen sei mittlerweile identifiziert und auch deutlich jünger als Monika.

Post von Esoterikern und Erpressern

Das Wechselbad der Gefühle, durch das die Mutter immer wieder ging, mag man sich gar nicht vorstellen. Auch ein „Ruten- und Pendelmeister“, den sie beauftragte, machte ihr fast zehn Jahre lang Hoffnung. Mittels eines Pendels und verschiedener Stadtpläne glaubte er, den Aufenthaltsort des Kindes ermittelt zu haben, wobei er immer wieder andere Orte in Deutschland und der Schweiz benannte. Auch dem ging die Kripo nach – ergebnislos. In den Unterlagen finden sich nicht nur Anzeigen von Hellsehern, sondern auch Briefe wildfremder Menschen, die ihre Anteilnahme kundtun wollten, verschiedene Esoteriker empfahlen oder selbst Rat suchten.

Doch es gab auch bösartige Post. So kam im September 1950 ein anonymes Schreiben, in dem 5000 Mark für die Freilassung der Vermissten gefordert wurden: „U hat sich Ihres Kindes Monika angenommen. U hat Sie nicht eher verständigt, um Ihnen die Unfähigkeit der Polizei ihm gegenüber zu beweisen… Sollten Sie in der Annahme, es versuche jemand Sie durch dieses Schreiben zu bluffen, die Polizei benachrichtigen und von der Übersendung der geforderten Summe Abstand nehmen, wird die Polizei am Montag, den 11. September 1950 die Leiche Ihres Kindes finden.“

„Mit dem Herzeleid einer Mutter Schindluder getrieben“

Ob Monikas Mutter darauf einging, geht aus den Unterlagen nicht eindeutig hervor. Es gibt den Entwurf eines Schreibens, in dem sie um mehr Zeit für die Beschaffung der Summe bittet, und den Durchschlag eines weiteren, in dem sie klagt, in den drei Monaten seit dem Verschwinden ihrer Tochter „sind Sie nun schon der 4. Mensch, der von mir für die Herausgabe meines Kindes Geld will! Ich habe schon etliche hundert Mark für diese Sache geopfert und dann leider feststellen müssen, dass ich jeweils Betrügern in die Hände gefallen war. Ist es nicht gottlos, so mit dem Herzeleid einer Mutter Schindluder zu treiben? Ich will ja gerne alles geben, nur um mein Kind wirklich wieder bei mir zu haben, aber erst muss ich Gewissheit haben, dass mein Kind lebt…. Sie brauchen nicht zu befürchten, dass ich die Polizei benachrichtigen werde. Die konnte mir bisher auch nicht helfen. Ich will mein Kind wieder und dafür ist mir kein Preis zu hoch.“

Und noch ein weiteres Schreiben der Mutter geht beim Lesen direkt zu Herzen: „Ich kann mich nicht damit abfinden, dass ich nun halt eben nur noch ein Kind habe, über das Schicksal des anderen waltet der Herrgott. Mein ganzes Streben ist Gewissheit über Monikas Schicksal zu bekommen. Dieser Wunsch ist doch sicherlich nicht unbescheiden.“

Dennoch blieb dieser Wunsch bis an ihr Lebensende unerfüllt. Im Herbst 2007, 57 Jahre nach dem Verschwinden, stirbt Monikas Mutter. Mit dem möglichen Tod ihrer Tochter hat sie sich bis zuletzt nie abgefunden. „Sie hat sich bis zu ihrem Lebensende geweigert, meine Schwester für tot erklären zu lassen.“, sagt Lutz Gwinner.