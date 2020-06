3 Die Rettungskräfte konzentrieren ihre Suche derzeit auf den Bereich Bad Urach. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei am Dienstag nach einem Mann aus Leinfelden-Echterdingen. Der 56-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und wird im Bereich Bad Urach vermutet.

Leinfelden-Echterdingen - Die Polizei sucht seit Dienstagmorgen mit einem Großaufgebot nach einem Vermissten aus Leinfelden-Echterdingen (Region Esslingen). Der 56-jährige Jürgen Andreas D. (Foto mit ganzem Namen in der Bildergalerie, wird bei Aufhebung der Meldung gelöscht) hat seine Wohnung am Montagmorgen gegen 8 Uhr verlassen und ist seither nicht mehr zurückgekehrt, teilt die Polizei mit.

Der Mann benutzt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel und unternimmt Wandertouren in der Schwäbischen Alb. Der in seinem Verhalten leicht eingeschränkte Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Da auch ein Unglück nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun öffentlich nach ihm gefahndet.

So sieht der Vermisste aus

Zahlreiche Einsatzkräfte suchen derzeit im Bereich von Bad Urach, da sich der Mann dort bevorzugt aufgehalten hat. Unter anderem sind die Bergwacht, mehrere Rettungshundestaffeln, ein Polizeihubschrauber und eine Drohne an der Suche beteiligt.

In der Nacht zum Dienstag hörten Zeugen bei der Burgruine Hohenurach Hilferufe, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Vermisstenmeldung stehen. Eine erste Suche in diesem Bereich blieb erfolglos.

Der Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß, hat graue Haare und eine normale Statur. Er trägt eine braune, kurze Hose, ein blaues T-Shirt mit Aufschrift sowie eine Basecap. Zudem hat er einen Wanderrucksack bei sich. Wer den Vermissten, der Sprachprobleme hat, gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Nummer 0711/39900 oder 07123/9240 melden.