Seit dem 27. Januar 2020 gilt Volker Stöffler aus Leinfelden-Echterdingen als vermisst. Der 54-Jährige wurde am Montag das letzte Mal gesehen und könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden.

Leinfelden-Echterdingen - Das Polizeipräsidium Reutlingen hat sich am Mittwoch mit einer Vermisstenfahndung an die Öffentlichkeit gewandt. Demnach sucht die Polizei nach dem 54-jährigen Volker Stöffler aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Der Mann könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden. Er wird seit Montag, 27. Januar 2020, vermisst. Das letzte Mal sahen Nachbarn den Mann an diesem Montag, gegen Mittag, an seiner Wohnanschrift in Oberaichen.

Entgegen seiner Gewohnheit hat er sich bei Angehörigen bislang nicht gemeldet, die ihn wiederum auch nicht erreichen konnten. Am Sonntag, den 2. Februar 2020, erstatteten die Angehörigen die Vermisstenanzeige.

So sieht der Vermisste aus

Der Vermisste ist etwa 1,85 Meter groß und korpulent. Er hat kurze, dunkle Haare, eine Stirnglatze und trägt einen graumelierten Vollbart. Herr Stöffler ist mit einem blauen Audi A5, Kennzeichen ES-YA 520, unterwegs. Hinweise zum Vermissten oder zu dem Fahrzeug nimmt die Polizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0, das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

