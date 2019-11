2 Spürhunde konnten die Vermisste bislang nicht finden (Symbolbild). Foto: StZN/Phillip Weingand

Eine demenzkranke 76-Jährige aus dem Rems-Murr-Kreis wird vermisst. Die Suchaktionen der Polizei verliefen bislang erfolglos – jetzt wurde ein Fahndungsbild und eine Personenbeschreibung veröffentlicht.

Waiblingen - Nach einer aufwendigen, aber zumindest bislang erfolglosen Suche nach einer 76 Jahre alten Frau aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei ein Fahndungsfoto und eine Beschreibung der Vermissten veröffentlicht. Die 76-jährige Doma B. wird seit Sonntagvormittag vermisst. Die demenzkranke Frau wurde zuletzt am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr im Bereich der Stauferstraße gesehen und ist seitdem vermutlich ohne Orientierung unterwegs. Womöglich befindet sie sich laut der Polizei in einer hilflosen Lage.

Aus rechtlichen Gründen finden Sie das Fahndungsfoto in unserer Bildergalerie.

Am Sonntag hatten Einsatzkräfte, unter anderem von Spürhunden unterstützt, nach der Seniorin gesucht. Wegen des Einsatzes wurden sogar Straßen gesperrt. Auch in der Nacht war die Suche fortgesetzt worden – bislang allerdings ohne die Seniorin zu entdecken. Die Frau wird beschrieben als ungefähr 1,60 bis 1,65 Meter groß, sie ist schlank und hat offenes schulterlanges graues Haar. Sie ist vermutlich mit schwarzen Turnschuhen, einem dunklen Mantel und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise erbittet die Polizei in Waiblingen an die Telefonnummer 0 71 51/95 00 zu richten.