7 Am Donnerstag finden weitere Suchmaßnahmen der Polizei statt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Auch am Donnerstag geht die Suche nach einer vermissten 16-Jährigen aus Remshalden auf Hochtouren weiter. Die Polizei hat nun ein anonymes Hinweissystem eingerichtet.















Die Suche nach einer vermissten 16-Jährigen aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) geht weiter. Laut Mitteilung der Polizei vom Donnerstag werden die Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach dem Mädchen mit hoher Intensität fortgesetzt.

Die Beamten bitten um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Hierzu wurde zwischenzeitlich im Internet ein anonymes Hinweissystem eingerichtet. Zudem nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen telefonische Hinweise unter der Nummer 07151/950-333 entgegen. Am Donnerstag finden weitere Suchmaßnahmen zwischen Kirchheim unter Teck und Oberlenningen statt.

Jugendliche wird seit über einer Woche vermisst

Die Jugendliche wird mittlerweile seit mehr als einer Woche vermisst. Sie verließ am 24. Januar ihr Elternhaus, fuhr dann aber nicht in ihre Schule, sondern mit dem Zug nach Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Von dort aus stieg sie um 09.17 Uhr in die Teckbahn Richtung Lenningen. Danach verlor sich ihre Spur.

Die Ermittler suchen Zeugen - insbesondere nach Menschen, die am Morgen des 24. Januar auch mit der Teckbahn gefahren sind. Rotes Kreuz, ein Hubschrauber und die Bergwacht suchten bisher auf teils schwierigem Terrain nach der 16-jährigen.