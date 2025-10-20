Im Zusammenhang mit der seit mehr als sechs Jahren vermissten Rebecca hat die Polizei im brandenburgischen Tauche ein Grundstück nach Beweismitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts durchsucht. Das teilten die Berliner Polizei und die Berliner Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.











Tauche - Im Zusammenhang mit der seit mehr als sechs Jahren vermissten Rebecca hat die Polizei im brandenburgischen Tauche ein Grundstück nach Beweismitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts durchsucht. Das teilten die Berliner Polizei und die Berliner Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass ihr Schwager die damals 15-Jährige im Februar 2019 getötet und deren Leiche zumindest vorübergehend auf das Grundstück seiner Großeltern in Tauche gebracht

haben könnte.