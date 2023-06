Die Polizei ist auf der Suche nach einer 16-Jährigen aus dem Kreis Kaiserslautern, die seit vergangenem Freitag (2. Juni) vermisst wird. Die Jugendliche Aclea A. aus Weilerbach wurde an diesem Tag zuletzt gesehen, als sie das elterliche Anwesen verließ, um zur Schule zu gehen.

Weil umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen bisher keinen Erfolg brachten, hat die Polizei nun ein Bild der 16-Jährigen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. „Wo wurde die Vermisste seit dem 2. Juni gesehen? Bei wem hat sie sich - entweder kurz vor dem 2. Juni oder in der Zeit danach - gemeldet?“, fragen die Beamten in ihrer Pressemitteilung. Möglicherweise befindet sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage. Auch ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass sich die Vermisste im Raum Stuttgart aufhalten könnte.

So sieht die Vermisste aus

Aclea A. ist etwa 1,50 Meter groß, hat eine dünne Statur, ein asiatisches Erscheinungsbild und kurzes Haar. Sie trägt möglicherweise einen roten Pullover und blaue Jeans.

Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Kaiserslautern (Telefonnummer 0631/ 369-2620) oder jede andere Polizeidienststelle jederzeit entgegen.

Ein Bild der vermissten Jugendlichen finden Sie aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie.