Eine 16-Jährige aus Aspach (Rems-Murr-Kreis), die seit Samstagabend vermisst worden war, ist wohlauf und wieder bei ihren Eltern. Dies teilt das Polizeipräsidium Aalen mit.

Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn griffen die Jugendliche am Montag gegen 23 Uhr in einem Regionalzug im Landkreis Heilbronn auf. Die Teenagerin wurde in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, hatte sich die 16-Jährige offenbar freiwillig von zuhause entfernt.

Vermisste tätigt einen Anruf und wird geortet

Laut dem Polizeisprecher Robert Silbe hatte sich die Jugendliche kurz bei ihrer Mutter gemeldet. „Aus diesem Grund konnten wir das Handy orten“, so Silbe. Die Jugendliche sei unverletzt gewesen, Hinweise auf eine Straftat gebe es keine. „Wir wissen derzeit nicht, ob sich die Jugendliche vielleicht auch aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung bei ihrer Mutter gemeldet hat.“

Vermisste 16-Jährige: Polizei hatte mit Fotos gesucht

Die Polizei hatte zuvor unter anderem mit Fahndungsfotos nach der 16-Jährigen gesucht und auch Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Die 16-Jährige galt seit Samstagabend als vermisst.

Die Jugendliche hatte zuvor erklärt, mit einer Freundin das Backnanger Stadtfest besuchen zu wollen. Ob sie tatsächlich dort war, ist nicht bekannt. Lange fehlte von der Jugendlichen jede Spur – auch, nachdem das Straßenfest am Montag zu Ende gegangen war.