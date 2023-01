4 Die Suche läuft verstärkt im Raum Kirchheim/Teck und der Gemeinde Lenningen. Foto: Phillip Weingand, STZN/geschichtenfotograf.de

Die Polizei sucht weiter fieberhaft nach einer vermissten 16-Jährigen aus Remshalden. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Gemeinde Lenningen, wo die Jugendliche möglicherweise zuletzt war.















Trotz intensiver Suche und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie von Rettungssuchhunden fehlt immer noch jede Spur des vermissten 16-jährigen Mädchens aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis). Die Jugendliche hatte am vergangenen Dienstag morgens gegen 6.30 Uhr die elterliche Wohnung verlassen. Nach Einschätzung der Ermittler ist sie vermutlich mit der S-Bahn in Richtung Stuttgart gefahren, in ihrer Schule kam sie aber nicht an. Die 16-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, wiegt etwa 50 Kilogramm, hat lange braune Haare, trägt eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie nach bisherigen Erkenntnissen mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze sowie mit schwarzen Winterstiefeln.

Wer hat die junge Frau im Raum Kirchheim gesehen?

Der eingerichteten Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizei Waiblingen liegen mittlerweile Erkenntnisse vor, dass sich die junge Frau am Tag ihres Verschwindens in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) und möglicherweise auch in der Gemeinde Lenningen aufhielt. Die Polizei konzentriert sich deshalb nun bei den Suchmaßnahmen auf den dortigen Bereich.

Suche mit Hubschraubern und Hunden

Kräfte des Polizeipräsidiums und der örtlichen Polizei unterstützten die Ermittlungsgruppe bei der Suche, heißt es vonseiten der Polizei. Die Ermittler sprechen nun insbesondere Bewohner der Gemeinde Lenningen aktiv an, um Hinweise auf aktuelle oder zurückliegende Aufenthaltsorte der 16-Jährigen zu erhalten. Und die Polizei sucht Personen, die zu ihr seit Dienstag, dem Tag ihres Verschwindens, Kontakt hatten.

Solche Hinweise würden dringend benötigt, so die Kriminalpolizei Waiblingen. Deshalb ist nun auch ein Hinweistelefon geschaltet worden, über das die Kriminalbeamten informiert werden können. Es hat die Telefonnummer 0 71 51/95 03 33.