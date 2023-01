5 Die Suchaktion läuft weiter auf Hochtouren. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Die Polizei fahndet weiter nach dem Verbleib einer 16-Jährigen aus Remshalden. Die Ermittler suchen nun einen Mann, der in denselben Zug stieg und wertvolle Hinweise geben könnte.















Die Suchaktion nach der 16 Jahre alten Jugendlichen aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) im Umfeld der Gemeinde Lenningen (Kreis Esslingen) läuft weiter auf vollen Touren. Auch an diesem Sonntag sind Suchhunde im Einsatz. Zudem geht die Polizei zahlreichen Hinweisen von Zeugen nach, die bei ihr eingegangen sind. Insbesondere sucht die Kriminalpolizei Waiblingen nach einem Mann, der am Dienstagmorgen beim Bahnhof in Kirchheim unter Teck um 9.17 Uhr nahezu zeitgleich mit dem vermissten Mädchen in die Teckbahn nach Lenningen eingestiegen ist. Dieser Mann könnte Wahrnehmungen gemacht haben, die für die weitere Suche immens wichtig sein könnten.

Der Mann telefonierte auf dem Bahnsteig

Der Mann hatte sich laut Polizei vor dem Einsteigen in den Zug schon geraume Zeit am Bahnsteig aufgehalten und dort telefoniert. Er trug eine Wintermütze, möglicherweise in Braun, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose mit vier weißen Applikationen auf der Oberschenkelaußenseite, dunkle Sportschuhe mit weißen Sohlen und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Der gesuchte Zeuge wird gebeten, sich umgehend mit der Kripo Waiblingen (0 71 51/95 03 33) in Verbindung zu setzen.

Vermisste trug einen schwarzen Rucksack bei sich

Die gesuchte Jugendliche ist etwa 1,60 Meter groß, wiegt ungefähr 50 Kilogramm, hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie vermutlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, dunkler Hose, einem Schal sowie mit schwarzen Winterstiefeln. Ein weiteres wichtiges Detail könnte der von dem vermissten Mädchen am Dienstag mitgeführte schwarze Rucksack sein. Diesen trug das Mädchen beim Bahnhof auf dem Rücken.