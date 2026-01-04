Verminderte Hirnfunktion: Evangeline Lilly leidet an Hirnschaden nach Gehirnerschütterung

Schauspielerin Evangeline Lilly hat Monate nach einer Gehirnerschütterung Hirnschäden und eine verminderte Funktion "in fast allen Bereichen meines Gehirns". Der "Lost"-Star wurde am Stand ohnmächtig und stürzte mit dem Kopf auf einen Stein.
Evangeline Lilly (46) leidet weiterhin unter den Folgen eines schweren Sturzes. In einem Instagram-Video teilt sie mit, dass Ärzte bei ihr Monate nach ihrer Gehirnerschütterung nun auch Hirnschäden diagnostiziert haben. "Das Ergebnis ist da... Ich habe tatsächlich eine Hirnschädigung durch mein Schädel-Hirn-Trauma", schreibt der "Lost"- und "Avengers"-Star unter das Video.