Vermeintlicher Gasaustritt in Esslingen Bewusstloser Junge löst Großeinsatz aus

Von jüv 23. November 2018 - 12:52 Uhr

Die Feuerwehr musste mit dem Schlimmsten rechnen und erschien deshalb mit einem Großaufgebot. Foto: SDMG

Ein Neunjähriger ist am Donnerstag in Esslingen im Badezimmer der elterlichen Wohnnug bewusstlos zusammengebrochen. Das löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus, weil zunächst von einem Gasaustritt ausgegangen werden musste.

Esslingen - Die kurze Bewusstlosigkeit eines neun Jahre alten Jungen hat am Donnerstagabend in Esslingen einen Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei ausgelöst, da zunächst von einem Gasaustritt als Ursache ausgegangen werden musste. Wie die Polizei mitteilt, war der Bub gegen 20.45 Uhr im Badezimmer der elterlichen Wohnung in der Römerstraße ohnmächtig geworden. Seine Eltern, die ihm zu Hilfe geeilt waren, hätten zudem Gasgeruch festgestellt, ihren Sohn in ein Nebenzimmer gebracht und die Feuerwehr alarmiert.

In dem anderen Raum sei der Junge wieder zu sich gekommen. Die Feuerwehr konnte in dem Gebäude, in dem sich auch ein Restaurant befindet, keine Gaskonzentration feststellen. Die Messungen hätten nicht auf einen Austritt hingewiesen. Möglicherweise könnte aus einem Boiler im Badezimmer kurzzeitig Gas ausgetreten sein. Bis zur genaueren Überprüfung des Geräts wurde die Gasleitung abgestellt.

Die Ursache für den Zusammenbruch des Kindes habe letztlich nicht geklärt werden können. Der Junge kam der Versorgung durch einen Notarzt vorsorglich zur weiteren Beobachtung in eine Klinik. Sicherheitshalber seien auch mehrere Gäste des Restaurants ins Freie gebracht worden.