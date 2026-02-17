Der italienische Schiedsrichter Federico La Penna erhält nach einer umstrittenen Gelb-Rot-Karte Morddrohungen. Die Staatsanwaltschaft in Mailand ermittelt nun gegen die Täter.
Nachdem der italienische Schiedsrichter Federico La Penna wegen einer vermeintlichen Fehlentscheidung Morddrohungen erhalten hat, ermittelt nun die Mailänder Staatsanwaltschaft in dem Fall. Der 42 Jahre alte Referee hatte zuvor angesichts der Drohungen gegen ihn und seine Familie Anzeige erstattet. Vorausgegangen war La Pennas Einsatz im Serie-A-Spiel zwischen Inter Mailand und Juventus Turin (3:2) am Samstagabend.