Verlust für Fellbacher Einzelhandel: Spezialistinnen für Seidenblumen schließen nach 75 Jahren – das sind die Gründe

Das größte Fachgeschäft in der Region für Seidenblumen mit einer Verkaufsfläche von rund 500 Quadratmetern macht zu. Die Inhaberinnen nennen die Gründe für das Aus.
Es ist ein Blütenmeer: gelbe Kaiserkronen leuchten in der großen Vase, ein riesiger Strauß von Pfingstrosen prangt in vielen Rottönen, ein paar Meter weiter hängen geflochtene Blumenkränze – in dem Fachgeschäft in der Fellbacher Bahnhofstraße (Rems-Murr-Kreis) gibt es vielfältige Blüten und Pflanzen über den ganzen Jahreslauf. Die Blumen welken nicht, die Blumen und Pflanzen bei Sailer’s Geschenkideen sind künstlich. Mit rund 500 Quadratmeter Verkaufsfläche ist der Betrieb in der Fellbacher Bahnhofstraße das größte Fachgeschäft für Seidenblumen in der Region.