James Van Der Beeks Ex-Frau Heather McComb hat öffentlich um den "Dawson's Creek"-Star getrauert. "Der Verlust meines geliebten James bricht mir das Herz", schrieb sie und sprach seiner Witwe ihr Mitgefühl aus.

Die Welle der Anteilnahme nach dem Tod von James Van Der Beek (1977-2026) reißt nicht ab. Jetzt hat sich auch seine Ex-Frau Heather McComb (48) öffentlich von ihm verabschiedet. Fast sieben Jahre war die Schauspielerin mit dem "Dawson's Creek"-Star verheiratet, bevor die Ehe 2010 geschieden wurde.

Auf Instagram teilte McComb ein gemeinsames Foto und bedankte sich darunter für die vielen Beileidsbekundungen. Gleichzeitig zeigte sie offen, wie sehr sie der Tod trifft. "Der Verlust meines geliebten James bricht mir das Herz", schrieb sie und betonte, wie leid ihr seine Familie tue, die er "von ganzem Herzen geliebt hat".

Das Foto sei an ihrem 21. Geburtstag entstanden, erklärte McComb. "'Dawson's Creek' war damals noch nicht einmal ausgestrahlt worden. So werde ich James immer in Erinnerung behalten: unschuldig, gütig und reinherzig." Sie zeigte sich "unendlich dankbar für die besondere Verbindung, Freundschaft und Liebe, die James und ich geteilt haben und die Jahrzehnte überdauert hat". Ihren letzten Austausch werde sie immer in Erinnerung behalten.

"Ich liebe dich, James"

In ihrer Nachricht erinnerte Heather McComb an Van Der Beeks Persönlichkeit. "James war eine wunderschöne Seele, erfüllt von so viel Licht, Liebe, Talent, Humor, Tiefgang, Sensibilität, Wissen und einer tiefen Liebe zu Gott, die durch ihn strahlte. Er strahlte so hell und war doch so bescheiden und menschlich." Er habe stets nach Möglichkeiten gesucht, persönlich zu wachsen.

Über seine Rolle als sechsfacher Vater und Ehepartner schrieb sie: "Ich weiß, dass James es so sehr liebte, Vater zu sein, und wie sehr er Kimberly mit seinem ganzen Wesen liebte." Er und seine Witwe seien "wahre Seelenverwandte" gewesen. Weiter würdigte sie den an Darmkrebs verstorbenen Schauspieler: "James war ein Segen für alle, die ihn kannten, und aufgrund seiner Kühnheit, seine Reise so mutig mit der Welt zu teilen, ist er nun ein Segen für alle."

McComb schloss ihre Nachricht mit einem persönlichen Abschied. "Ich liebe dich, James. Ich weiß, dass dich dort oben viele geliebte Menschen willkommen geheißen haben. Gott segne dich. Bis wir uns wiedersehen, du liebe Seele", schrieb sie. Darunter verwies sie auf den Link zu einem GoFundMe-Spendenaufruf, der Van Der Beeks Familie zugutekommt. Freunde von Van Der Beeks Witwe hatten ihn für sie und ihre Kinder eingerichtet. Hintergrund ist die finanzielle Notlage der Familie: Die hohen Kosten der Krebsbehandlung und der lange Kampf gegen die Krankheit haben die Familie stark finanziell belastet. Mittlerweile sind bereits über 1,5 Millionen US-Dollar zusammengekommen.