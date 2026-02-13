James Van Der Beeks Ex-Frau Heather McComb hat öffentlich um den "Dawson's Creek"-Star getrauert. "Der Verlust meines geliebten James bricht mir das Herz", schrieb sie und sprach seiner Witwe ihr Mitgefühl aus.
Die Welle der Anteilnahme nach dem Tod von James Van Der Beek (1977-2026) reißt nicht ab. Jetzt hat sich auch seine Ex-Frau Heather McComb (48) öffentlich von ihm verabschiedet. Fast sieben Jahre war die Schauspielerin mit dem "Dawson's Creek"-Star verheiratet, bevor die Ehe 2010 geschieden wurde.