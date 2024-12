Für die britische Sängerin Dua Lipa (29) soll es ein besonderes Weihnachtsfest gewesen sein. Ihr Partner, der britische Schauspielstar Callum Turner (34), hat der Musikerin offenbar einen Antrag gemacht. Das berichtet "The Sun" unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Paares.

Verdächtiges Instagram-Foto

Die beiden sollen demnach den Jahreswechsel dafür nutzen wollen, an Silvester eine Verlobungsfeier mit Freunden und Familie in London zu feiern. "Dua und Callum sind so verliebt und wissen, dass es für immer ist, sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein", gab ein Insider laut "The Sun" an. Die Sängerin habe beruflich eines der besten Jahre ihrer Karriere hinter sich und die Verlobung sei nun "die Kirsche auf der Torte".

Callum Turner sei eine große Stütze für seine Partnerin und die beiden seien ein wunderbares Paar. "Ihre Familie und Freunde sind so glücklich. Es war ein wunderbares Weihnachten für sie." Ein weiterer Hinweis auf eine mögliche Verlobung soll ein weihnachtlicher Instagram-Post von Dua Lipa sein. Auf einem der Schnappschüsse trägt die "Houdini"-Interpretin einen Ring am Verlobungsfinger.

Das Paar wurde im Januar erstmals bei einer Premieren-Party zu Turners Miniserie "Masters of the Air" gesichtet. Wenig später veröffentlichte "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", neue Fotos, die die Sängerin und den Schauspieler bei einer romantischen Date-Night in West Hollywood zeigten. Turner war anschließend bei mehreren Auftritten von Dua Lipa zugegen, unter anderem im Sommer beim Glastonbury Festival.

Erst im Dezember 2023 wurde bekannt, dass Dua Lipa wieder Single ist. Zuvor war sie mehrere Monate mit dem französischen Regisseur Romain Gavras (43) liiert. Callum Turner war von 2016 bis 2020 mit "The Crown"-Darstellerin Vanessa Kirby (36) liiert.