Diese zehn romantischen Orte in Göppingen und Umgebung sind perfekt für einen unvergesslichen Heiratsantrag. Vom Schloss bis zum Wasserfall – den idealen Ort finden, um den Schritt in ein gemeinsames Leben zu besiegeln.

Ob märchenhaftes Schloss, idyllischer Wasserfall oder historisches Kloster – der Kreis Göppingen bietet traumhafte Kulissen für den großen Moment. Von beeindruckenden Aussichtspunkten bis hin zu charmanten Kirchen gibt es zahlreiche Orte, die den Antrag unvergesslich machen.

Verlobung auf Schloss Filseck bei Uhingen

Das Schloss Filseck in Uhingen besticht durch seine historische Schönheit und den wunderbaren Schlossgarten. Für Paare, die den Heiratsantrag in einer märchenhaften Atmosphäre erleben möchten, bietet der Ort eine traumhafte Kulisse. Der Ausblick über das Filstal und den Hohenstaufen sowie die idyllische Umgebung machen diesen Moment einzigartig.

Schloss Filseck, 73066 Uhingen

Heiratsantrag am Burghotel Staufeneck in Salach

Heiraten im Mittelalter-Stil – ein Antrag im Burghotel Staufeneck bei Salach verspricht Romantik und Luxus zugleich. Das Burghotel Staufeneck in Salach bietet eine einzigartige Atmosphäre. Mit seinem historischen Charme und dem atemberaubenden Blick über das Stauferland ist es der perfekte Ort für einen besonderen Heiratsantrag. Die romantische Burgumgebung sorgt für unvergessliche Erinnerungen.

Burghotel Staufeneck 73084 Salach

Kurpark Bad Boll - Ja, ich will!

Der Kurpark Bad Boll ist eine grüne Oase, die besonders durch ihre gepflegten Grünanlagen und die harmonische Natur bezaubert. Der Park bietet zahlreiche ruhige Ecken, in denen der Heiratsantrag ungestört von neugierigen Blicken gemacht werden kann. Ideal für Paare, die es naturverbunden und entspannt mögen.

Am Kurpark 1 73087 Bad Boll

Verlobung am Kloster Adelberg

Das historische Kloster Adelberg, einst eines der reichsten Klöster Württembergs, bietet eine idyllische Kulisse für einen Kniefall vor dem oder der Liebsten. Umgeben von alten Mauern strahlt die Klosteranlage Ruhe und Romantik aus. Besonders die spätgotische Ulrichskapelle mit ihren beeindruckenden Fresken und dem originalen Hochaltar der Ulmer Schule schafft eine feierliche Atmosphäre. Zwischen Geschichte und Natur lässt sich hier ein besonderer Moment gestalten, der für immer in Erinnerung bleibt.

Kloster Adelberg, 73099 Adelberg

Heiratsantrag am Wasserfall in Bad Überkingen

Die Autalwasserfälle in Bad Überkingen im Kreis Göppingen bieten eine atemberaubende Kulisse für einen Heiratsantrag. Besonders nach Regenfällen oder zur Schneeschmelze verwandeln sie sich in ein beeindruckendes Naturschauspiel. Nach einem kurzen, aber lohnenden Aufstieg über die Steintreppen erwartet Paare ein grandioser Blick auf die oberen Fallstufen – ein magischer Ort für den großen Moment. Die idyllische Natur rund um den Kurort Bad Überkingen macht diesen Ort perfekt für einen romantischen Ausflug mit anschließendem Entspannungsbad in den warmen Mineral-Thermen.

Autalwasserfälle, 73337 Bad Überkingen

Hohenstaufen bei Göppingen

Der Hohenstaufen thront majestätisch über Göppingen und bietet mit seiner historischen Burgruine und der atemberaubenden Aussicht eine einzigartige Kulisse für den großen Auftritt. Auf dem 684 Meter hohen Berg, einst Stammsitz des berühmten Staufergeschlechts, wird Geschichte spürbar. Nach einer Wanderung durch Naturidylle wird der Aufstieg mit einem traumhaften Blick über das Stauferland belohnt – der perfekte Moment, um die alles entscheidende Frage zu stellen.

Hohenstaufen, 73037 Göppingen-Hohenstaufen

Verlobung an der Burg Wäscherschloss in Wäschenbeuren

Majestätisch über dem Beutental gelegen, bietet die Burg Wäscherschloss eine märchenhafte Kulisse für einen unvergesslichen Heiratsantrag. Die fast zehn Meter hohe Ringmauer, die beeindruckende Architektur und der Blick auf die Drei-Kaiser-Berge schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Wer Geschichte und Romantik verbinden möchte, findet hier den perfekten Ort, um die wichtigste Frage des Lebens zu stellen.

Burg Wäscherschloss, Wäscherhof, 73116 Birenbach

Eybacher Tal bei Geislingen

Spektakuläre Aussichten und wilde Natur – die Geislinger Felsen-Tour liefert die Show für einen sportlichen Heiratsantrag. Ob auf dem Himmelsfelsen mit Blick über das idyllische Eybacher Tal oder am majestätischen Bismarckfelsen mit Weitblick über die Schwäbische Alb – hier wird der Moment der Frage zu einem echten Highlight. Wer Natur, Abenteuer und Romantik verbinden möchte, findet auf diesem Löwenpfad den perfekten Ort für den großen Augenblick.

Felsental, 73312 Geislingen an der Steige

Heiratsantrag am Aussichtspunkt Ramsfelsen

Spektakuläre Ausblicke und idyllische Natur machen den Michelsberg zu einem perfekten Ort für einen Heiratsantrag. Die Tour startet am Wanderparkplatz Oberböhringen, einem Ortsteil von Bad Überkingen, und führt vorbei am Ramsfelsen, Jungfraufelsen und den Hausenerfelsen – allesamt Aussichtspunkte mit traumhaften Panoramen über das Obere Filstal und die Drei-Kaiser-Berge. Besonders eindrucksvoll ist der Ausblick vom höchsten Punkt der Tour auf 750 Metern – ein symbolträchtiger Ort für den großen Schritt in eine gemeinsame Zukunft.

Ramsfels, 73329 Kuchen

Oberhofenkirche in Göppingen

Die Oberhofenkirche ist das älteste, erhaltene Bauwerk Göppingens und ein Ort voller Geschichte und Atmosphäre – perfekt für einen romantischen Heiratsantrag. Die spätgotische Hallenkirche wurde 1436 errichtet und beeindruckt mit kunstvollen Wandmalereien, historischen Relikten und einem einzigartigen Charme. Besonders beeindruckend ist die älteste Darstellung der Burg Hohenstaufen im südlichen Seitenschiff sowie das filigrane Holzkruzifix von 1510. Der Kirchhof mit seinen alten Grabsteinen und die nahegelegene „Bettelkapelle“ sorgen für eine ruhige, besinnliche Stimmung. Hier, zwischen jahrhundertealten Mauern und kunstvollen Fenstern, wird der Antrag zu etwas ganz Besonderem.

Oberhofenkirche, Ziegelstraße 2, 73033 Göppingen