Verlobung im August: Haben Taylor Swift und Travis Kelce ihre Hochzeitspläne geändert?

Taylor Swift und Travis Kelce überdenken offenbar ihre Hochzeitspläne. Das Paar, das sich im August verlobt hat, soll nun größere Locations erwägen.
Die Gästeliste wächst, die Pläne ändern sich? Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) stellen ihre Hochzeitsplanung offenbar auf den Kopf. Das Paar, das sich im August verlobt hat, soll beim Durchgehen der Einladungsliste gemerkt haben, dass deutlich mehr Menschen dabei sein sollen als ursprünglich gedacht, wie "Page Six" unter Berufung auf Insider berichtet.