Verlobung im August: Haben Taylor Swift und Travis Kelce ihre Hochzeitspläne geändert?

Taylor Swift und Travis Kelce überdenken offenbar ihre Hochzeitspläne. Das Paar, das sich im August verlobt hat, soll nun größere Locations erwägen.

Die Gästeliste wächst, die Pläne ändern sich? Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) stellen ihre Hochzeitsplanung offenbar auf den Kopf. Das Paar, das sich im August verlobt hat, soll beim Durchgehen der Einladungsliste gemerkt haben, dass deutlich mehr Menschen dabei sein sollen als ursprünglich gedacht, wie "Page Six" unter Berufung auf Insider berichtet.

Der NFL-Star pflegt laut dem Bericht noch immer enge Freundschaften zu seinen Kindheitsfreunden aus Cleveland, Ohio. Dazu kommen zahlreiche Teamkollegen und Kontakte aus der Football-Welt. Die Pop-Ikone wiederum hat einen riesigen Bekanntenkreis in der Musikindustrie.

Ursprünglich hatte das Paar laut früheren Berichten eine intime Feier in Rhode Island für den kommenden Sommer ins Auge gefasst. Swifts Villa dort galt als wahrscheinlicher Veranstaltungsort. Ein Insider aus dem Umfeld des Superstars erklärte "The US Sun", dass Swift ihr Anwesen in einen mit Blumen ausgeschmückten Hochzeitsort verwandeln will.

Luxusresort in Tennessee im Gespräch?

Eine Option sei es nun, Rhode Island für eine kleinere Zeremonie zu nutzen und zusätzlich eine zweite Hochzeitsfeier an einem anderen Ort zu veranstalten. Das nahegelegene Ocean House Hotel in Watch Hill könnte dabei eine Rolle spielen, heißt es aus dem Umfeld des Paares.

Gleichzeitig sollen Swift und Kelce aber auch überlegen, den Rhode-Island-Plan komplett zu verwerfen und stattdessen richtig groß zu feiern - an einem Ort, der wesentlich mehr Gäste aufnehmen kann. Zu den möglichen Locations gehört laut den Quellen die Blackberry Farm in Tennessee.

Noch exotischer wird es bei einer weiteren Überlegung: Das Paar spielt offenbar auch mit dem Gedanken, international zu heiraten. Im Gespräch sei unter anderem Necker Island in der Gruppe der Britischen Jungferninseln. Die Privatinsel gehört dem britischen Unternehmer Richard Branson (75), dessen Enkelkinder Fans der Sängerin sein sollen. Da Necker möglicherweise nicht genug Platz bietet, werde auch eine andere Privatinsel in der Karibik in Betracht gezogen.

Zuvor hatte es auch schon Spekulationen über weitere wichtige Entscheidungen zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce gegeben. So heißt es unter anderem in US-Medien, dass die engen Freundinnen der Sängerin, Model Gigi Hadid (30) sowie Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (33), als Brautjungfern dabei sein sollen.