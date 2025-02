1 Für immer: Bei der Verlobung gibt sich das Paar ein Versprechen. Foto: Shutterstock/Alex Ageev

Wer sich mit seinem Partner sicher ist und den nächsten Schritt wagen möchte, begibt sich in die Planung des perfekten Heiratsantrags. Ideen und Tipps für einen Heiratsantrag in Stuttgart.

Wie bereitet man den Heiratsantrag am besten vor, wie findet man die richtige Ringgröße heraus, und wo kann man in Stuttgart einen Heiratsantrag machen? Tipps und Ideen für die Verlobung gibt es hier.

Was ist der Sinn einer Verlobung?

Durch eine Verlobung geben sich zwei Menschen, die sich lieben, das Versprechen zu heiraten. Das Paar gilt offiziell als verlobt, wenn es sich einig ist, in naher Zukunft zu heiraten. Meist beginnt nach der Verlobung die Zeit der Hochzeitsplanung. Dabei handelt es sich um einen symbolischen Akt, der nicht zwingend nötig ist, um später zu heiraten.

Was macht man bei einer Verlobung?

Bei einer klassischen Verlobung überrascht ein Partner den anderen mit einer romantischen Geste, geht vor ihm oder ihr auf ein Knie, zückt einen Verlobungsring, und bittet den Partner um seine Hand. Antwortet der Partner mit „Ja“, gilt das Paar als verlobt.

Wie macht man am besten einen Heiratsantrag?

Idealerweise ahnt der Partner oder die Partnerin nichts vom geplanten Heiratsantrag. Im Voraus sollte jedoch über die gemeinsame Zukunft gesprochen werden: Kann man sich ein gemeinsames Leben vorstellen? Ist man bereit zu heiraten? Stimmen die Zukunftsvorstellungen überein? Dann sollte sich der Partner, der den Antrag machen möchte, auf die Suche nach dem passenden Ring begeben. Hier ist es nötig, den Geschmack des Partners oder der Partnerin zu kennen. Wer unsicher ist, holt sich vorsichtshalber Hilfe von einem Freund oder einer Freundin.

Ist der richtige Ring gefunden, sollte man ihn bis zum geplanten Antrag gut verstecken. Dann muss ein Datum festgelegt werden. Folgende Gedanken können bei der Auswahl des richtigen Datums in Erwägung gezogen werden:

Steht ein Jahrestag oder Geburtstag an?

Gibt es ein Datum, das besonders schön oder einzigartig ist?

Hat ein Datum eine besondere Bedeutung für das Paar?

Soll die Verlobung unter der Woche, am Wochenende oder im Urlaub stattfinden?

Bei der Frage, wie der Heiratsantrag ablaufen soll und wo er stattfinden soll, muss reflektiert werden, was zum Paar passt. Ist man spontan, gemütlich, und entspannt und legt keinen Wert auf große Gesten, sondern eher auf Zweisamkeit? Dann ist ein Antrag in den eigenen vier Wänden eine Option, ohne Ausgehklamotte und Kameras, roh und echt. Wenn die Partnerin oder der Partner auf große romantische Gesten und öffentliche Liebesbekundungen steht, ist ein Antrag auf einer Bühne möglich. Auf TikTok sind Heiratsanträge auf Konzertbühnen besonders beliebt. Die Frage nach dem "Wo" und "Wie" ist eine Typfrage und muss individuell beantwortet werden.

Braucht man beim Heiratsantrag einen Ring?

Nein. Ein Heiratsantrag wird traditionell mit einem Ring gemacht, jedoch ist dieser nicht zwingend nötig. Manche Paare sind gerne spontan, sodass vielleicht kein Ring zur Hand ist. Andere Paare legen keinen großen Wert auf Traditionen und gehen gerne neue, unkonventionelle Wege. Ein Heiratsantrag funktioniert auch ohne Ring, mit einer Halskette, einem Armband oder einfach nur mit dem Versprechen.

Wie macht man einen Heiratsantrag, ohne die Ringgröße zu kennen?

Wer die Ringgröße seines Partners oder seiner Partnerin nicht kennt, hat verschiedene Möglichkeiten sie herauszufinden:

Eine Freundin darauf ansetzen: Freundinnen unterhalten sich gerne über Schmuck. Trägt die Partnerin immer denselben Ring am Ringfinger? Eine Freundin kann sie darauf ansprechen, den Ring selbst anprobieren (weil er so schön ist) und so herausfinden, an welchem ihrer Finger er passt. Eine Freundin könnte in einem solchen Szenario auch geschickt nach der Ringgröße fragen.

Legt der Partner seinen Schmuck regelmäßig ab und trägt ihn tageweise auch nicht, kann man den Ring, der am Ringfinger passt, mit zum Juwelier nehmen. Dieser kann das Schmuckstück vermessen und so die richtige Ringgröße ermitteln.

Legt der Partner seinen Schmuck nur selten ab, sondern nur zum Duschen oder Spülen, gibt es noch eine Möglichkeit wie die Ringgröße heimlich ermittelt werden kann.n Vorbereitung auf einen Heiratsantrag kann man einen Abdruck des Rings in formbarem Material wie Seife oder Knete nehmen.

Die Ringgröße lässt sich auch mit einer kostenlosen Ringschablone ermitteln. Dabei legt man den Ring mit der Innenkante auf den Kreis und kann die Ringgröße ablesen.

Passt der Ring trotzdem nicht, bieten die meisten Juweliere eine Ringgrößenänderung an. Einige Geschäfte bieten ihren Kunden auch die Möglichkeit den Ring innerhalb einiger Wochen in eine andere Größe umzutauschen.

Trägt der Mann auch einen Verlobungsring?

Heute trägt klassischerweise nur die Frau einen Verlobungsring. Jedoch gibt es auch Frauen, die ihrem Partner einen Antrag machen möchten. Immer mehr Männer wollen zeigen, dass sie verlobt sind und tragen gerne einen Verlobungsring. Manche Anbieter verkaufen auch Partnerringe.

Auf welches Knie geht man beim Antrag?

Aus romantischen Filmen nicht wegzudenken und auch im echten Leben eine romantische Geste: Der Kniefall. Doch viele Männer stellen sich vor ihrem Heiratsantrag die Frage, auf welches Knie man denn nun geht, wenn man die Frage der Fragen stellt. Dieser Brauch kommt vermutlich noch aus der Zeit der Ritter. Da Ritter bei ihrem Kniefall auf das linke Knie gingen, wird klassischerweise auch beim Heiratsantrag das linke Knie gewählt. Hier gilt jedoch: Alles kann, nichts muss!

Ideen für den Heiratsantrag

Heiratsantrag im Urlaub

Es steht ein besonderer Urlaub an? Was ist romantischer als ein Heiratsantrag am Strand bei Sonnenuntergang, vor dem Eiffelturm, oder vor einem pompösen Palast? Wichtig: Der Ring sollte bei der Kontrolle am Flughafen nicht herausgezogen werden und muss während der gesamten Reise sicher verstaut sein, damit er nicht verloren geht.

In einem Heißluftballon

In luftiger Höhe mit dem schönsten Ausblick, den man als Paar je genossen hat – eine Ballonfahrt ist ein einmaliges Erlebnis. Unvergesslich wird diese, wenn dabei die wichtigste Frage gestellt wird.

Vor Familie und Freunden

Familienverbundene können ihren Heiratsantrag im Kreise von Freunden und Familie planen. So erhält man Hilfe bei der Dekoration und kann den ersten Schritt in die gemeinsame Zukunft im Kreise der Familie feiern. Familie und Freunde können der zukünftigen Braut auf einer Art Schnitzeljagd begegnen und ihr Hinweise geben, die sie zu ihrem Verlobten führen. Alternativ können Familie und Freunde einen Flahsmob durchführen, deren krönendes Finale den Anlass der Versammlung offenbart.

Heiratsantrag zu Weihnachten

Der Partner liebt Weihnachten? Dann wäre der nächste Heilige Abend die perfekte Gelegenheit, um die große Frage zu stellen. Gut getarnt liegt der Verlobungsring unter den Weihnachtsgeschenken und wartet auf seinen großen Auftritt.

Verlobung am Ort des Kennenlernens

An den Ort, an dem man sich zum ersten Mal begegnet ist, erinnern sich vermutlich alle Paare. Für viele hat dieser Ort auch eine ganz besondere Bedeutung. Der perfekte Ort, um sich das Versprechen für die gemeinsame Zukunft zu geben.

Personalisiertes Kreuzworträtsel

Kreativ wird es, wenn man die große Frage mit einem Kreuzworträtsel stellt. Die gesuchten Begriffe sind alle auf das Paar und seine Liebe abgestimmt. Das Lösungswort ist hier viel eher ein Lösungssatz, nämlich: „Willst du mich heiraten?“

Mit einem personalisierten Glückskeks

Was geht über ein romantisches Abendessen? Im Kerzenschein mit einem selbstgekochten Gericht den Abend ausklingen lassen. Im Anschluss gibt es für jeden einen Glückskeks. Was der Partner noch nicht weiß, der Glückskeks ist personalisiert und im Inneren befindet sich eine wichtige Frage.

Verlobungs-Shooting

Wie wäre ein Paar-Shooting? Was der Partner oder die Partnerin noch nicht weiß: Während des Shootings bekommt er oder sie die große Frage gestellt und der Fotograf kann die Emotionen direkt einfangen.

Orte für einen Heiratsantrag in Stuttgart

Doch wo kann man in Stuttgart einen romantischen Heiratsantrag machen? Ideen für romantische Orte, ausgefallene Erlebnisse und malerische Kulissen:

Blick auf ganz Stuttgart: Auf dem Fernsehturm in Stuttgart kann man seiner oder seinem Liebsten die große Frage stellen. Im Anschluss gibt es ein Essen im Restaurant mit atemberaubendem Blick auf die Stadt. Wer die Symbolik perfekt machen möchte, kann sich hier auch trauen lassen.

Teehaus: Eine wunderschöne Kulisse und einen grandiosen Ausblick gibt es auch am Teehaus im Weißenburgpark. Hier kann auch romantisch dekoriert werden. Gut zu wissen: Hier ist man nicht allein! Man sollte damit planen, vor Publikum zu performen.

Aussichtsturm an der Uhlandhöhe: Schöne Aussicht, etwas abgelegen und gut zu dekorieren. Hier sollte man frühzeitig vor Ort sein und andere Personen gegebenenfalls bitten, die Plattform für den Antrag zu räumen.

Santiago de Chile Platz: Umgeben von hübschen Pflanzen und mit einer wundervollen Aussicht überzeugt der Santiago de Chile Platz als Ort für den Heiratsantrag. Wichtig: Auch hier ist man nicht allein. Man kann eigenständig dekorieren, muss jedoch Menschen bitten, dem Paar ihren besonderen Moment zu gewähren.

Rosensteinpark: Im wunderschönen Rosensteinpark finden sich einige malerische Ecken. Ob vor dem Schloss Rosenstein oder unter Rosenbögen vor dem Springbrunnen. Hier kommt Romantik auf.

Schloss Solitude: Königlich „Ja“-Sagen kann der Partner oder die Partnerin vor dem Schloss Solitude. Hier können einmalige Erinnerungsbilder geschossen werden. Anstoßen kann man im Nachgang bei einem Picknick auf der Wiese.

Kurpark Bad Cannstatt: Im Kurpark Bad Cannstatt findet man so manche schöne Ecke. Besonders romantisch wird’s aber im Pavillon im oberen Kurpark. Dieser ist außerhalb der Sommermonate nicht zu stark besucht, falls doch, lassen sich die meisten Menschen freundlich beiseite bitten. Hier kann besonders schön mit Lichterketten dekoriert werden. Sitzgelegenheiten gibt es ebenfalls.

Villa Berg Park: Vor der malerischen Kulisse der Villa Berg picknicken, den Sonnenuntergang beobachten, und spazieren gehen. Zur Krönung des Abends wird der Verlobungsring gezückt.

Bärensee und Bärenschlössle: Ein Heiratsantrag direkt am See oder idyllisch auf einer kleinen Brücke am Wasser. Im Anschluss kann man im Bärenschlössle auf die Verlobung anstoßen.

In luftiger Höhe: Beim Dinner in the Sky verlieren Teilnehmende den Boden unter den Füßen. Es gibt ein leckeres Dinner, aber nicht im Restaurant, sondern in der Luft. Ein einzigartiges Erlebnis, dass perfekt für Adrenalinjunkies ist. Auch hier wichtig: Es gibt keine Tische für zwei. Es sind mehrere andere Teilnehmende dabei.

Im Riesenrad: Sich romantisch im Riesenrad verloben ist auch in Stuttgart möglich. Mehrmals jährlich werden in Stuttgart und Umgebung Riesenräder aufgebaut. Wer sichergehen möchte, dass er eine Kabine für sich allein hat, sollte im Voraus beim Betreiber anfragen.

Auf dem Max-Eyth-See: Zu zweit in einem Boot auf dem See. Klingt romantisch? Ist es auch. Mit einem Boot kann man auf den See hinausfahren, wenn der Picknickkorb an Bord ist, kann man gemeinsam schlemmen. Aus der Box ertönt das gemeinsame Lieblingslied und auf dem Wasser wird die Frage der Fragen gestellt. Wichtig: Vorher mit dem Betreiber des Bootsverleihs absprechen.

SI-Centrum: Nach einem beeindruckenden Musical kann man seiner Angebeteten die große Frage stellen. Zu vielen Musicals kann man exklusive mehrgängige Dinner buchen, die für ein besonderes Erlebnis sorgen.

Wie lange ist man in der Regel verlobt?

Wie lange man verlobt ist und wie schnell man nach der Verlobung heiraten sollte, ist nicht festgelegt. Hier können Paare ihr eigenes Tempo finden. Zu beachten ist, dass der Hochzeitsmarkt floriert und deshalb viele Dienstleister oft Monate oder Jahre im Voraus ausgebucht sind. Wer also auf seine Traumlocation, den gewünschten Pfarrer oder Trauredner oder auch das perfekte Datum warten möchte, ist gegebenenfalls auch mehrere Jahre verlobt.