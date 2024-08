Verlobte spricht von Ehre: Jeff Bezos: Amazon-Gründer zur Audienz bei Papst Franziskus

Gerade wurde er noch mit den Hollywoodstars Leonardo DiCaprio (49) und Orlando Bloom (47) sowie Sängerin Katy Perry (39) abgelichtet, jetzt ist Amazon-Milliardär Jeff Bezos (60) gemeinsam mit seiner Verlobten Lauren Sánchez (54) von Papst Franziskus (87) empfangen worden. Die 54-jährige ehemalige Journalistin teilte eine Reihe von Bildern des Treffens auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. Den Besuch beim Heiligen Vater bezeichnete Sánchez als "Ehre".

Urlaub mit Hollywoodstars auf Super-Jacht Koru

"Es war eine Ehre für Jeff und mich, Zeit mit Seiner Heiligkeit Papst Franziskus in seinem Haus im Vatikan zu verbringen", schrieb Sánchez auf Instagram. "Seine Weisheit, seine Wärme und sein Humor waren tief berührend." Der 87-Jährige habe seine Besucher daneben daran erinnert, "das Leben nicht zu ernst zu nehmen, eine einfache, aber kraftvolle Mahnung, Leichtigkeit in unseren Herzen zu bewahren". Auch über dringend notwendige Klimaschutzmaßnahmen sei bei dem Treffen gesprochen worden.

Erst vor wenigen Tagen sorgten Bezos und Sánchez für Schlagzeilen, als sie während ihres Italienurlaubs die eingangs erwähnten Stars auf ihrer Luxusjacht vor Sardinien begrüßten. Die Gruppe, zu der auch DiCaprios Partnerin Vittoria Ceretti (26) zählte, wurde dabei gesichtet, wie sie mit einem Beiboot am Nikki Beach an der berühmten Costa Smeralda an Land ging.

Die prominenten Urlauber fahren auf Bezos' Super-Jacht Koru rund um die beliebte italienische Mittelmeerinsel. Bei der Koru mit ihren 127 Metern Länge handelt es sich um eine der längsten Segeljachten der Welt. Die Baukosten der Jacht werden auf 500 Millionen US-Dollar geschätzt. Insgesamt gibt es Platz für 18 Gäste. Sie wurde in den Niederlanden eigens für Jeff Bezos gebaut, die ersten Probefahrten fanden im Februar und Mai 2023 statt.

Jeff Bezos war vor seiner Beziehung mit Lauren Sánchez 25 Jahre lang mit MacKenzie Scott (54) verheiratet. Mit ihr hat er vier Kinder. Sánchez hat drei Kinder aus früheren Beziehungen. Sie war 13 Jahre lang mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell (59) verheiratet, bevor sie sich 2019 scheiden ließen.