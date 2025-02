Verlobt mit Musikproduzent Benny Blanco: Übt Selena Gomez mit diesem Kleid schon für die Hochzeit?

1 Selena Gomez bei ihrem Besuch des Virtuosos Awards im Rahmen des 40. Santa Barbara International Film Festivals. Foto: JERRY PEREZ/Avalon/ddp images

Strahlend schön in zartem Creméweiß: Selena Gomez überraschte beim Santa Barbara Film Festival in einem süßen Bridal-Look. Ein erster Vorgeschmack auf ihre Hochzeit mit Benny Blanco?











Link kopiert



Übt sie mit diesem Outfit bereits für ihre Hochzeit mit Benny Blanco? Selena Gomez (32) hat bei ihrem Besuch des Santa Barbara Film Festivals am Sonntag in einem cremeweißen Mini-Kleid die Blicke auf sich gezogen. Die Sängerin und Schauspielerin trug einen monochromen Look bestehend aus einem kurzen, hochgeschlossenen Etuikleid mit extravagantem Schößchen-Design und eleganten Sling-Pumps. An ihren Händen funkelten einige Ringe - darunter der Diamant des eine Million teuren Verlobungsrings von Benny Blanco (36). Ihre Verlobung mit dem Musikproduzenten hatte Gomez im Dezember auf Instagram verkündet. Wann die Hochzeit geplant ist, ist noch nicht bekannt.