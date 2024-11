Verlierer der Reform in Marbach: In zwei Wohngebieten steigt die Grundsteuer eklatant

1 Vergleichsweise alte Häuser und große Grundstücke: diese Grundstruktur im Hörnle verteuert nun den Eigentum. Foto: (Werner Kuhnle)

In Marbach-Hörnle und dem Ortskern des Stadtteils Rielingshausen müssen sich viele Eigentümer auf steigende Ausgaben einstellen. Aber es gibt auch Profiteure der neuen Berechnungsmethode.











Angesichts der angespannten Haushaltslage dreht die Stadt Marbach bei der Suche nach Einsparpotenzial nicht nur jeden Stein um, sondern versucht auch, die Einnahmenseite zu stärken. Unter anderem sollen über die Grundsteuer B von 2025 an fast 100 000 Euro mehr als bislang in die kommunale Kasse fließen. Der Hebesatz wurde mit dieser Zielbasis neu berechnet. 200 Prozentpunkte sollen es künftig sein. Der Verwaltungsausschuss gab dafür am Donnerstag bei zwei Enthaltungen der Grünen sein Okay. Bislang lag der Wert bei 450.