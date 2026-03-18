Anderthalb Jahre nach der Trennung von seinem Ehemann macht Pierre Sanoussi-Bliss sein neues Liebesglück öffentlich. Auf Instagram präsentiert der Schauspieler seinen neuen Partner: Kollege Dennis Ortmann.
Rund anderthalb Jahre nach der Trennung von seinem langjährigen Ehemann macht Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (63) seine neue Beziehung öffentlich. Der ehemalige Dschungelcamp-Star veröffentlichte auf Instagram ein Porträtfoto seines Kollegen Dennis Ortmann (40) und schrieb dazu: "In einer Beziehung" - ergänzt um den Hashtag "#verliebtejungs".