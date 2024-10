Verliebt auf dem roten Teppich: Leyla Lahouar und Mike Heiter: Erster Auftritt als verlobtes Paar

(paf/spot) 25.10.2024 - 12:50 Uhr , aktualisiert am 25.10.2024 - 12:50 Uhr

1 Leyla Lahouar und Mike Heiter sind frisch verlobt. Foto: AEDT/Action Press

Mike Heiter und Leyla Lahouar zeigen sich zum ersten Mal nach ihrer TV-Verlobung auf dem roten Teppich - Küsse und verliebte Blicke inklusive.











Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) haben am Donnerstag ihren ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Verlobung im Live-TV gefeiert. Der 32-Jährige hatte seiner Partnerin bei ihrer gemeinsamen "Promi Big Brother"-Teilnahme die Frage aller Fragen gestellt. Bei den Bunte New Faces Awards in Berlin konnten die beiden jetzt nicht die Finger voneinander lassen. Verliebt posierten sie für die Kameras - Küsse inklusive.