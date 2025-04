Verletzungspech beim FC Bayern reißt nicht ab: Musiala fällt mit Bündelriss aus - Sky: Acht Wochen Pause

1 Jamal Musiala zog sich beim Spiel gegen Augsburg einen Bündelriss zu. Foto: dpa/Tom Weller

Im Champions-League-Hinspiel gegen Inter Mailand fehlt Jamal Musiala dem FC Bayern definitiv. Die Pause für den verletzten Nationalspieler könnte einem Bericht zufolge lang werden.











Jamal Musiala hat sich beim 3:1-Sieg des FC Bayern in Augsburg einen Muskelbündelriss zugezogen. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit, ohne eine voraussichtliche Ausfallzeit zu nennen. Einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge wird Musiala rund acht Wochen fehlen. Er hatte bei der Begegnung am Freitagabend das Tor zum 1:1 für den Tabellenführer erzielt, ehe er sich am hinteren, linken Oberschenkel verletzte.