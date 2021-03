13 Am Boden: Silas Wamangituka hat sich verletzt und fehlt dem VfB Stuttgart monatelang. Foto: Baumann

Silas Wamangituka hat sich am vergangenen Samstag schwer verletzt und fällt monatelang aus. Der Angreifer des VfB ist nicht der erste Stuttgarter, den es mit einem Kreuzbandriss erwischt hat. Wir blicken zurück.

Stuttgart - Es war ein im Grunde harmloses Laufduell – mit bösen Folgen. Nach einem Zweikampf mit David Alaba vom FC Bayern sank am vergangenen Samstag Silas Wamangituka zu Boden. Und als der Stürmer des VfB Stuttgart wieder aufstand, benötigte er die stützende Hilfe von Arzt und Physiotherapeut. Am Tag danach gab es die bittere Diagnose: Kreuzbandriss.

Wie alle Patienten mit dieser Verletzung wird der Kongolese nun mindestens sechs Monate lang ausfallen. Fans und Kollegen fühlen mit Wamangituka, Sven Mislintat, der Stuttgarter Sportdirektor, blickt indes schon weiter voraus – und ist sicher: Der Stürmer wird sich durch die Reha-Phase kämpfen und mindestens so stark zurückkommen.

Lesen Sie hier: Alles zum VfB in unserem Newsblog

Sasa Kalajdzic hatte sich am Sonntag in einer Videobotschaft an seinem Mannschaftskameraden gewandt und ihm Mut zugesprochen. Der Österreicher hatte sich im Sommer 2019 einen Kreuzbandriss und andere Knieverletzungen zugezogen. Kalajdzic ist aber nicht der einzige VfB-Profi, den es in den vergangenen Jahren erwischt hat.

Noch mehr VfB mit unserer MeinVfB+App

In unserer Bildergalerie blicken wir zurück – und wünschen Silas Wamangituka gute Besserung!