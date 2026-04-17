Verletzter in Leutenbach: Pedelec-Fahrer rammt Fußgänger – und flüchtet einfach

1 Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei dem Flüchtigen um einen etwa 18 Jahre alten Mann handeln (Symbolfoto). Foto: imago/Zoonar

Ein junger Pedelec-Fahrer stößt in Leutenbach einen Fußgänger um – und fährt einfach davon. Zurück bleiben ein verletzter Mann und viele offene Fragen.











Link kopiert



Nach einer Kollision in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei nach einem jungen Pedelec-Fahrer, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Winnender Straße. Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Bikes war dort unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Fußgänger kam. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.