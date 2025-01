Verletzter Anwohner in Stuttgart-Riedenberg: Polizei schießt auf bewaffneten Mann

Ein 56-Jähriger wird bei einem Polizeieinsatz in Riedenberg verletzt. Offenbar befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Das SEK rückt an und kann ihn überwältigen.

Zahlreiche Streifenwagen sind am frühen Dienstagvormittag mit Martinshorn und Blaulicht von Sillenbuch in Richtung Riedenberg gerast. Etwas später folgten etliche Zivilfahrzeuge des Spezialeinsatzkommandos (SEK), das aufgrund der unklaren Gefahrenlage hinzugezogen wurde. Auch ein Rettungswagen und ein Notarzt rückten in den Kächeleweg aus.

Polizisten suchten offenbar das Gespräch

Ein 56 Jahre alter Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat gegen 8 Uhr den Notruf gewählt und bei der Polizei mehrere, unzusammenhängende Sachverhalte gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befand sich der Mann in seiner Wohnung, öffnete jedoch nicht. Stattdessen soll er die Polizisten, die das Gespräch suchten, beleidigt und bedroht haben. Daraufhin zogen sie sich zunächst zurück und sicherten das darunter liegende Stockwerk. Wenig später soll der 56-Jährige seine Wohnung jedoch verlassen und mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe in Richtung der Beamten geschossen haben. Ein Polizist erwiderte das Feuer und traf den Mann am Arm.

Unvermittelt flüchtete der Verletzte in seine Wohnung, kletterte über seinen Balkon auf ein Vordach. Das Gerücht, dass der Mann dort weitere Schüsse abgegeben hat, konnte ein Sprecher des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA) am Dienstagnachmittag nicht bestätigen. Wenig später konnte der mutmaßlich verwirrte Mann von mittlerweile eingetroffenen Kräften des SEK überwältigt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. „Lebensgefahr besteht nicht“, so der Sprecher des LKA, das wie üblich in solchen Fällen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Sachbearbeitung bezüglich des polizeilichen Schusswaffengebrauchs übernommen hat.