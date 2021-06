1 Eine 49-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

In Kirchheim wurde eine 49-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 19-Jähriger hatte zuvor bei Starkregen die Situation schlecht eingeschätzt.

Kirchheim - In Kirchheim kam es am Freitagmittag zu einem Auffahrunfall in der Schöllkopfstraße. Wie die Polizei mitteilte befuhr ein 19-Jähriger die Straße in Richtung Hegelstraße. Wegen Starkregen mussten die beiden vor ihm fahrenden Autos anhalten. Dies erkannte der junge Mann zu spät und fuhr so auf eine 49-Jährige auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Auto auf den vor ihr befindlichen Skoda eines 55-Jährigen geschoben. Die 49-jährige Mini-Fahrerin wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro. Zwei der Pkw mussten abgeschleppt werden.