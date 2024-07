Verletzte in Berglen und Murrhardt: Schwere Unfälle mit kleinen Motorrädern

1 Ein 16-Jähriger wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Stefan Sauer

Zwei Fahrer von Kleinkrafträdern stürzen am Wochenende in Berglen und Murrhardt und verletzen sich dabei schwer. Bei einem Fall war ein 16-Jähriger auf die Gegenfahrbahn geraten.











Ein 16-Jähriger ist am Sonntag um kurz nach 16.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad von Hößlinswart in Richtung Rohrbronn unterwegs gewesen, als er laut Polizei in einer Kurve aufgrund eines Fahrfehlers stürzte und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Renault einer 66 Jahre alten Autofahrerin zusammen. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.