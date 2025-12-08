Verletzte in Backnang: Autofahrer rammt 17-Jährige auf dem Roller und flüchtet – Polizei sucht Zeugen
Die 17-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt (Symbolfoto). Foto: Kara - stock.adobe.com

In Backnang wird eine 17-jährige Rollerfahrerin von einem unbekannten Autofahrer angefahren und verletzt. Der dunkle Wagen – möglicherweise ein VW Touran – fährt einfach weiter.

Am frühen Montagmorgen kam es in Backnang (Rems-Murr-Kreis) zu einem Unfall, bei dem eine 17-jährige Rollerfahrerin verletzt wurde. Laut Polizei war die Jugendliche gegen 6.45 Uhr auf der L1080 in Richtung Backnang unterwegs. Im Heininger Kreisel nahm ihr ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt, als er von der K1907 in den Kreisverkehr einfuhr – dabei stieß er mit der jungen Rollerfahrerin zusammen.

 

Dabei wurde die 17-Jährige leicht verletzt. Der dunkle Wagen fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nach ersten Hinweisen könnte es sich um einen dunklen VW Touran handeln. Wer etwas zum Unfallverursacher sagen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 / 9090 zu melden.

 